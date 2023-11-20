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Siyaset İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:16:00 -
İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini iddia edilmişti.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.

Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
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