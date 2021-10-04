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Gündem İYİ Parti'de deprem! İstifa ettiler
Gündem

İYİ Parti'de deprem! İstifa ettiler

İYİ Parti'nin Kırıkkale Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal ve bazı üyeler görevlerinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 14:03:00 -
İYİ Parti'de deprem! İstifa ettiler

İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal ve 6 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

Baykal, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, yönetim olarak istifa kararı aldıklarını söyledi.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının, üye sayısının az olmasından dolayı kendilerine baskı yaptığını öne süren Baykal, "Baskı yapıldığından dolayı istifamıza karar verdik. Seçimlerde ilçe binası olmadığı halde 430'a yakın oy aldık. Demek ki alınan oylar üyeleri bağlamıyor. Biz görevimizden istifa ediyoruz ama Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımız ile hiçbir sorunumuz yok. Partimizde üye olarak yine devam edeceğiz." diye konuştu.

Baykal, yönetimde bulunan 6 kişiyle imzaladıkları dilekçelerin posta yoluyla İl Başkanlığına ulaştırılacağını belirtti.

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