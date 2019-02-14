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İYİ Parti'de deprem! Hepsi MHP'ye geçti

Adana'da İYİ Parti kurucularından 4'ü ilçe başkan yardımcısı toplam 15 yönetici, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:10
İYİ Parti'de deprem! Hepsi MHP'ye geçti

Adana'da İYİ Parti kurucularından 4'ü ilçe başkan yardımcısı toplam 15 yönetici, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldılar.

Merkez ilçe Sarıçam'da bir düğün salonunda gerçekleşen törende, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MYK Üyesi Uğur Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı Hüseyin Sözlü de hazır bulundu.

MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma'nın ev sahipliği yaptığı törende, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Pehlivan, Mustafa Özenli, Hüseyin Gürbüz, Hidayet Özkan, yöneticiler Ramazan Ünal, Bilal Eker, Mediha Koçer, Ayşe Eker, Önder Solak, Mustafa Türedi, İsa Cingöz, İsmail Songun ile delegeler Necla Güneş, Ali Gürbüz ve Mehmet Çakır'a üç hilal rozeti takıldı.

Katılımcılar adına konuşan Mustafa Özenli, yerelde ve genelde ötekileştirici, ayrıştırıcı bir anlayış sergilediğini belirttiği İYİ Parti'nin 'Şirket yönetir gibi' anlayış içinde olduğunu kaydetti. Özenli, İYİ Parti'in ülkenin geleceğine yönelik zarar veren politikalar içine girdiğini belirterek, "Bugün bu kararımızla yüce Türk Milleti'ne karşı olan sorumluluk ile hareket etmenin vicdani rahatlığını yaşıyoruz" dedi.

"Bugün de milli beka diyoruz"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nın hayata geçirildiğini anlattı. Avcı, "Başbuğ Alparslan Türkeş'le çıktığımız yolun başında çizilen rota asla değişmedi. 50 yıldır 'Önce ülkem ve milletim' diyen bir anlayışı temsil ettik. Bu uğurda 5 bin şehidimizi toprağa verdik. Kesin olan şu ki; bir asır önce de, bin yıl önce de, 5 bin yıl önce de milli beka meselemiz olmuştur. Bugün de milli beka diyoruz. Siyaseti bir koltuk kapma yarışı olarak görenler bunu anlayamazlar" ifadesini kullandı.

"Allah razı olsun, gücümüze güç kattılar"

Bahçeli'nin 9 Şubat'ta yapılan 50. kuruluş yıl dönümü töreninde tarihi bir çağrıda bulunduğunu, 'Gün, gönül gözüyle bakma günüdür. Zaman, ortak hissiyat ve değerler etrafında kenetlenme, Üç Hilalin altında toplanma zamanıdır' dediğini hatırlatan Avcı, "Bugün burada toplanmamıza vesile olan da, bu kutlu çağrının en kısa sürede karşılık bulmasıdır. Çoğunluğu daha önce partilimiz olan, bir kısmı da başka partilere mensupken duyguları istismar edilmiş ve oraya yönelmiş arkadaşlarımız bugün aramızdalar. Allah razı olsun. Gücümüze güç kattılar" şeklinde konuştu.

"Onların baharı, inanın, Türk milletinin kışı olacaktır"

Türkiye'nin dış kaynaklı ciddi tehdit altında olduğunu, bölücü terör örgütlerinin bu amaç için kullanıldığını belirten Avcı, "En acısı da, Atatürk diyen, cumhuriyet diyen yapıların bölücü terör örgütleriyle, bu örgütlerin siyasi uzantılarıyla ittifak kurmuş olmalarıdır. Birileri baharın özlemini çekiyor. Onların baharı, inanın, Türk milletinin kışı olacaktır. Buna izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Mutlak surette her yerde, Adana'da, tüm ilçelerde kazanmak zorundayız. Bu vesileyle diyorum ki, tüm ayrılıklar bitmeli. Dilde, fikirde, işte birlik gerçekleşmeli. Gönüller birleşmeli" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:10
  1. Adana
  2. İYİ Parti
  3. istifa
  4. deprem
  5. mhp

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