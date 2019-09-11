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İYİ Parti'de deprem! 4 il için kayyım başvurusu yapıldı

Yerel seçimlerin ardından birçok olayla gündeme gelen İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi. Partide,Antalya, Konya, Gaziantep ve Zonguldak il yönetimine kayyım atanması için mahkemeye başvuru yapıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 23:33
İYİ Parti'de deprem! 4 il için kayyım başvurusu yapıldı

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti’de bu kez de kayyım krizi yaşandı. İYİ Parti’de süresi dolan il başkanlarının kongreye gitmemesi üzerine parti üyelerince Antalya, Konya, Gaziantep ve Zonguldak il yönetimine kayyım atanması için mahkemeye başvuruldu.

İYİ Parti bir taraftan HDP heyetine randevu vermemek için direnirken diğer taraftanda teşkilatlardaki sorunlarla uğraşıyor.

İYİ Parti Antalya İl Başkan yardımcısı Rıdvan Yıldız, İYİ Parti il başkanlığı makamını Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine ve parti tüzüğünün 26’ncı maddesine aykırı olarak bir çok İl başkanının işgal ettiğini belirterek, “Siyasi Partiler Kanunu geçici il yönetiminin görev süresini açıklıyor ve geçici yönetime kongreye götürme görevi veriyor. Bu süre illerde 45, ilçelerde 30 gün. Üstelik bu süre bir kereye mahsus verilmiştir. 3 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü kongrede tüzüğün 26’ncı maddesi ‘yeni atanan il yönetim kurulu kongreye kadar görev yapar’ şeklinde değiştirilmişse de, bu düzenleme kanunun buyurucu hükmüne aykırıdır” dedi.

İl Başkanlıkları görevleri sona ermiştir

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ın 28 Eylül 2018 tarihinde il başkanı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Rıdvan Yıldız, “Atandıktan sonraki 45 günlük süre 12 Kasım 2018’de sona ermiştir. Bu süre içerisinde teşkilatı kongreye götüremediği için il başkanlığı görevi de sona ermiştir. Bundan sonraki tarihlerde Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkanlığı’nca her 45 günde yenilenen görevlendirilmesi yasanın buyurucu hükmüne açıkça aykırıdır. 3 Mayıs 2019 tarihinden önce geçerli olan mülga tüzük kurallarına göre 12 Kasım 2018 tarihinden bu yana sabık il başkanıdır. Bu husus tarafımca Antalya il yönetimine kayyım atanması için 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurusu yapılmıştır” ifadelerini kullandı. İYİ Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Antalya dışında Konya, Gaziantep ve Zonguldak teşkilatlarına da kayyım atanması için partililerin mahkemeye gittikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 23:33
  1. Zonguldak
  2. Konya
  3. Gaziantep
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. İYİ Parti
  7. İyi parti kayyım

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  • Tata TongaTata Tonga16 dk önce
    İyi partiye operasyon mu yapılıyor?

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