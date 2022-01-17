İYİ Parti’de cumhurbaşkanlığı için karar verildi! Meral Akşener'e 3 isim verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile toplantı yaptı. Görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı da konuşuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile toplantı yaptı. Görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı da konuşuldu. Başkanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu bir kısmı ise Mansur Yavaş'ın adaylığı halinde yarışın kazanılabileceğini savundu. Bazı belediye başkanları ise Akşener'in aday olmasını beklediklerini söyledi ama Akşener, "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye" yanıtını verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener genel merkezde 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre belediyelerin çalışmaları, ihtiyaçları ve önümüzdeki seçimler toplantıda masaya yatırıldı. Bazı belediye başkanları yaşadıkları ve dile getirilmesini bekledikleri sorunları iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İYİ Parti lideri uzun uzun notlar aldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanaatleri iletti. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini belirtti.

Bazı belediye başkanları ise, Meral Akşener'e "Sizin adaylığınızı bekliyoruz" dedi. Ancak Akşener, bir kez daha 'başbakanlığı' işaret etti. Aday olmayacağını belirten İYİ Parti lideri, "Mesele ben meselesi değil. mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.