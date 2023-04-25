İYİ Parti'de çöküşün 8 nedeni

Geçtiğimiz günlerde iyi partinin baraj altı kaldığını itiraf eden İYİ Partili Aytun Çıray, çöküşün 8 nedenini açıkladı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala HDP destekli 6'lı masanın üyesi İYİ Parti'yi zor günler bekliyor. Daha önce baraj altında kaldıklarını itiraf eden Çıray, oyların çok düştüğünü ve toparlanamadıklarını belirtti.

Çıray sosyal medyada kendisine sorulan "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" soruya "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ parti neden eridi?

Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden erdiğini 8 maddede sıraladı.

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Masa süreçlerinin yönetilememesi

Asla masadan kalkmam deyip kalkmak

Derin güven kaybı

Liste felâketi

Oylar baraj altı itirafı

Aytun Çıray, 8 Nisan'da yaptığı paylaşımda İYİ Parti Milletvekili adaylığından çekildiğini belirtmiş ve "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.