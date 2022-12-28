İyi Parti’de çarşı çok fena karıştı! Vay anasını

İyi Parti İzmir Teşkilatı'nda 15 Ocak'ta yapılması planlanan il kongresi öncesi çarşının karıştığını belirten Erhan Gülenç, yaşanan kaosun ardından kongrenin 22 Ocak 2023'e ertelendiğini ifade etti. Gülenç, Yeni Asır'daki yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti İzmir Teşkilatı'nda önümüzdeki günlerde yapılacak il kongresi öncesi çarşı karıştı. Sizlere geçtiğimiz günlerde mevcut İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve İzmir Milletvekili olan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ikilisi ile TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu arasında bir çekişme yaşandığını özel haber olarak aktarmıştık. Her ne kadar Çıray, bazı medya sitelerine "Müsavat Dervişoğlu ile karşı karşıya gelmem" deyip bu haberi yapan bizleri nifakçı olmakla itham etse de gerçek tam da anlattığımız gibiydi.

YANLIŞ ALGI SIKINTISI

Haberimiz İyi Parti içindeki çekişmenin sadece teşkilat arasında değil, kamuoyu tarafından da bilinmesini sağladı. Bu arada Kırkpınar ve Çıray'ın desteklediği belirtilen il başkan adayı Sinan Bezircilioğlu'nun 'genel merkezin sıcak baktığı aday' şeklinde haberler yaptırılarak sahaya sürülmesi de ayrı bir kriz konusu oldu. Bunun böyle olmadığını Akşener'in başdanışmanı Ömer Karakaş bizzat yalanladı. Bir de Bezircilioğlu'nun tanıtımı için yaptırılan lansman haberlerinde Altınordu Spor Kulubü başkanı olarak sunulması da sıkıntı yarattı. Oysa Bezircilioğlu sadece Altınordu Spor Kulubü Derneği Başkanı'ydı.

GENEL MERKEZ EL KOYDU

Bizim de haberimiz bu gelişmelerin üstüne gelince İyi Parti İl Kongresi 15 Ocak'tan 22 Ocak 2023'e ertelendi. Bu erteleme kararının, Dervişoğlu'nun 'raporlaması' üzerine genel merkezce duruma el konularak alındığı belirtiliyor. Bu da doğal olarak Kırkpınar, Çıray ve Bezircilioğlu'nun aleyhine olan bir durum. İyi Partili kaynaklarımız, kongrenin bir an önce yapılmasını isteyen bu isimlerin alınan kararla büyük bir şok yaşadıklarını öne sürüyor. Dervişoğlu'nun şu an için iki adayı var: Öztürk Keskin ve Emre Eryıldıran... İki adaydan birinin kongre öncesi diğeri lehine adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Bu erteleme kararıyla Dervişoğlu'nun elinin biraz rahatladığı belirtiliyor. (...)"