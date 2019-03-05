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İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, seçimlere az bir süre kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 16:18
İYİ Parti'de bir istifa daha!

Yerel seçimler öncesinde kurucu üyelerinden milletvekillerine, parti teşkilatlarından il başkanlarına kadar çok sayıda ismin yollarını ayırdığı İyi Parti'de istifaların arkası kesilmiyor.

Son istifa, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İyi Parti'nin Türkiye genelinde en yüksek oy oranına ulaştığı Burdur'dan geldi.

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, yaptığı bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:18
  1. Burdur
  2. Kurucu İl Başkanı Osman Kurt

YORUM YAZ

  • Hasan Akyol Hasan Akyol 1 sa önce
    24 haziranda istifa etti yine ayni haber vekil adayi yapilmayinca zaten gitmisti algi nerden okursa olsun yalanin bini bin para yandaş basinda

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