İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, seçimlere az bir süre kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yerel seçimler öncesinde kurucu üyelerinden milletvekillerine, parti teşkilatlarından il başkanlarına kadar çok sayıda ismin yollarını ayırdığı İyi Parti'de istifaların arkası kesilmiyor. Son istifa, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İyi Parti'nin Türkiye genelinde en yüksek oy oranına ulaştığı Burdur'dan geldi. İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, yaptığı bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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