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Siyaset İYİ Parti'de bir istifa daha!
Siyaset

İYİ Parti'de bir istifa daha!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 09:58:00 -
İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı Raif Güler, partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: "İktidara yıllar sonra seçim hezimeti yaşatan ve 'umudu yeşerten' Ekrem İmamoğlu’na köstek olmamız düşünülemez"

İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı Raif Güler, partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: "İktidara yıllar sonra seçim hezimeti yaşatan ve 'umudu yeşerten' Ekrem İmamoğlu’na köstek olmamız düşünülemez"

Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. İstanbul'da CHP ile iş birliğini savunan İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı Raif Güler partisinden istifa etti. Güler, açıklamasını şu sözlerle duyurdu:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından Bayrampaşa İYİ Parti'yi kurma talimatını aldığımız günden bugüne 6 seneyi geride bıraktık. 6 sene içinde Türk siyaset tarihine damgasını vuracak bir parti haline geldik.

İYİ Parti teşkilatlarını kuran herkesin yaşadığı sıkıntıları, zorlukları en iyi bilenlerdenim. Bizler, şahsî ikbal peşinde değil; al bayrağımıza olan sevdamızla memlekete hizmet peşinde koştuk.

Şimdi ise bir yol ayrımına gelmeye mecbur bırakıldık. İktidar alternatifi olarak gördüğümüz ve iktidara getirmek için mücadele verdiğimiz partimizi “iktidarını ayakta tutmak” için bir yola girmiş görmenin şaşkınlığını yaşıyoruz.
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İktidara yıllar sonra seçim hezimeti yaşatan ve “umudu yeşerten” Ekrem İmamoğlu’na köstek olmamız düşünülemez. Siyaset bizim için halkın taleplerini duymaktır, vefadır, Türkiye sevgisidir. Bu değerlerimiz siyasi partiler üstüdür.

Bu gerekçelerle İYİ Parti’deki tüm görevlerimden üzülerek istifa ediyorum.

Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Genel Başkanım Sayın Meral Akşener’e, kurucu il başkanım Sayın Ersin Beyaz’a, İstanbul’da azimle çalıştığımız eski il başkanımız ve şimdiki İBB adayı Sayın Buğra Kavuncu’ya, birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm ilçe başkanlarıma, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. Bir ağabeyleri ve kardeşleri olarak daima Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde olduğumu bilsinler."

Odatv.com

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Yorumlar

Deli İbo

Bu basiretsiz Exo'ya destek verilmemesi Fetö'nün açığa çıkmayan itlerinin zoruna çok gitmiş anlaşılan. Onların dertleri cellatları olan Reis gitsin, meydan tekrar bu mankurtlara kalsın.
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