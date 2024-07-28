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Siyaset İYİ Parti'de bir deprem daha!
Siyaset

İYİ Parti'de bir deprem daha!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 15:49:00 -
İYİ Parti'de bir deprem daha!

Yaşanan istifaların ardından sarsılan İYİ Parti'de 3 milletvekili daha istifasını duyurmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayında da İYİ Parti’de sular durulmadı. İYİ Partili Aylin Cesur, Ersagun Yücel, Nimet Özdemir bu ay İYİ Parti’den istifa eden isimler arasındaydı.

Karar’ın haberine göre kaynaklar, istifaların devamının geleceğini öne sürdü. Muğla Milletvekili ve kurucular kurulu üyesi Metin Ergün, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın’ın da önümüzdeki haftalarda istifa etmesi bekleniyor. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. 8 aylık süreçte 11 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi. Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düştü.

İYİ Partili kaynaklar, istifa eden milletvekillerinden geçişler olabileceğini söylemiş ve bazı isimlerin AK Parti’ye geçeceğini belirtmişti.

İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığı dönemindeki ilk geniş kapsamlı değerlendirme toplantısını 13-14 Temmuz’da Afyonkarahisar’da gerçekleştirmişti. Dervişoğlu, kamp sonrası yaptığı açıklamada "Bunlar siyasette olur. Yenileri de olabilir, sorumluluğunun icaplarını yerine getirmeyen ya da sorumluluğunu taşımayan bir kısım insanın istifasını şahsen ben de talep edebilirim, isteyebilirim, onlara fırsat bırakmadan. Bunlar normal şeyler, diğer partilerde de oluyor" demişti.

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