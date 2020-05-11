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İYİ Parti'de baskın ve küfür iddiaları doğrulandı! Hasan Hüseyin Bozkurt her şeyi itiraf etti

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, geçtiğimiz yıl İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün il binasını basma olayını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 02:25:00 - 2020-05-11 02:26:27
İYİ Parti'de baskın ve küfür iddiaları doğrulandı! Hasan Hüseyin Bozkurt her şeyi itiraf etti

Geçtiğimiz yıl görevinden istifa eden eski İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, istafasına ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, "Bir süredir sayın milletvekilimiz Yasin Öztürk İle aramızda sorunlar oluşmaya başladı. Bu güne kadar oluşan bazı sıkıntıların başında görevlendirmelerde sıra belirlemeler gibi durumlarda anlaşmazlıklar yaşadık, çaresiz bırakıldık." diyerek istifasını açıklamıştı.


İYİ Parti İl Teşkilat Başkanı Yücel Yılmaz ise İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün İYİ Parti Denizli İl Başkanlığına gelerek kendilerine küfür ettiğini iddia etmişti.

Bozkurt iddiaları bugün attığı mesajla doğruladı

Eski İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, o dönemde yaşananların tam olarak ortaya çıkmadığını belirterek, Genel Başkan Meral Akşener'e bile ulaşamadıklarını ayrıca basılma olayının da tümünün gerçek olduğunu açıkladı. 

 

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