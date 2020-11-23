İYİ Parti'de 'Abdülhamid-Atatürk' krizi! Yavuz Ağıralioğlu'na Aytun Çıray'dan tepki

İYİ Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' krizi ile başlayan ve FETÖ, 'gizli anayasa' gibi skandal olaylarla devam eden gerilime bir yenisi daha eklendi. Milliyetçi kökenli İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun ”Abdülhamid neyse Atatürk odur..” sözlerine İzmir Milletvekili ulusalcı Aytun Çıray, "Tarihimizi inkâr etmiyoruz... Ancak "Abdülhamid neyse Atatürk odur.." sözünü ben kabul etmiyorum." diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti'de gerilim devam ediyor

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan 'seçilmeyecekler listesi' krizi ile başlayan sarsıntı artarak devam ediyor. Listede adı geçenlerin İYİ Parti Genel Merkezini basması ve diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atılması, Meral Akşener'in listeyi ortaya çıkardığı söylenen Koray Aydın'a görev vermesi gerilimi arttırmıştı.

Bu gerilim devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ardından İYİ Parti'nin CHP-HDP ve Saadet Partisi ile 'gizli anayasa' çalışması yaptığı ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ve 'gizli anayasa' görüşmeleri partiyi ikiye böldü ve istifalar ardı ardına geldi.

İYİ Parti'de 'Abdülhamid-Atatürk' krizi

İYİ Parti'de bu kriz devam ederken yeni bir gerilim daha yaşandı. Milliyetçi kökenli olduğu bilinen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında "Abdülhamid neyse Atatürk odur" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine yine kendi partisinden İzmir Milletvekili ulusalcı Aytun Çıray'dan tepki geldi.

Aytun Çıray, "Tarihimizi inkâr etmiyoruz... Ancak "Abdülhamid neyse Atatürk odur.." sözünü ben kabul etmiyorum." diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösterdi.

Şimdi yeni çatlağın partide ulusalcılar ve milliyetçiler arasında nasıl bir etki meydana getireceği merak konusu oldu.