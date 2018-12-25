İYİ Parti'de 9 il belediye başkanı daha belli oldu

31 Mart yerel seçimlerine, bir çok bölgede CHP ile ittifak yaparak girecek olan İYİ Parti, Erzurum, Kars, Trabzon, Uşak, Osmaniye, Denizli, Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir adaylarını açıkladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, birçok şehirde CHP ile ittifak yapacak olan İYİ Parti 9 il belediye başkan adayını daha açıkladı.

Açıklanan adaylar şöyle:

Trabzon- Atakan Aksoy

Gümüşhane- Mustafa Canlı

Kars- Settar Kaya

Uşak- Muhammet Gür

Denizli- Ümit Bahtiyar

Kırıkkale- Mahir Yılmaz

Nevşehir- Mehmet Özkan

Erzurum- Mahmut Uykusuz

Osmaniye- Davut Çuhadar