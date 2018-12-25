İYİ Parti'de 9 il belediye başkanı daha belli oldu
Yerel seçimlere CHP ile ittifak yaparak giren İYİ Parti, 9 il belediye başkanını daha açıkladı.25 Aralık 2018 Salı 10:16
31 Mart yerel seçimlerine, bir çok bölgede CHP ile ittifak yaparak girecek olan İYİ Parti, Erzurum, Kars, Trabzon, Uşak, Osmaniye, Denizli, Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir adaylarını açıkladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, birçok şehirde CHP ile ittifak yapacak olan İYİ Parti 9 il belediye başkan adayını daha açıkladı.
Açıklanan adaylar şöyle:
Trabzon- Atakan Aksoy
Gümüşhane- Mustafa Canlı
Kars- Settar Kaya
Uşak- Muhammet Gür
Denizli- Ümit Bahtiyar
Kırıkkale- Mahir Yılmaz
Nevşehir- Mehmet Özkan
Erzurum- Mahmut Uykusuz
Osmaniye- Davut Çuhadar
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