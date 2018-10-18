İYİ Parti'de 81 il başkanı belirlendi

İYİ Parti'nin 81 il başkanı belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın "teşkilatların yeniden yapılandırılması" kararı doğrultusunda 81 il başkanının atama süreci tamamlandı.

Buna göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Buğra Kavuncu, Ankara İl Başkanlığı'na Yetkin Öztürk ve İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar getirilirken, Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Antalya İl Başkanı da Ahmet Aydın oldu.