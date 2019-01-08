İYİ Parti'de 7 isim daha belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te yapılan grup toplantısında 7 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı.08 Ocak 2019 Salı 10:31
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İYİ Parti'nin 7 belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte İYİ Parti Aksaray, Karaman, Ardahan, Bayburt, Kilis, Siirt ve Düzce belediye başkan adayları...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında 7 belediye başkan adayını açıkladı.
İşte Akşener'in açıkladığı 7 isim
Aksaray: Özkan Türemiş
Karaman: Zühtü Bahadır
Ardahan: Mete Özdemir
Bayburt: Yunus Özyıldırım
Kilis: Ahmet Nalçacığlu
Siirt: Ahmet Özgür
Düzce: Ömer Küçük
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