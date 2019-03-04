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İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık: “Projelerimle geliyorum”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra’nın sahilinden kırsalına kadar her alanda önemli projeleri sahada uygulayacaklarını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:23
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık: “Projelerimle geliyorum”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra’nın sahilinden kırsalına kadar her alanda önemli projeleri sahada uygulayacaklarını söyledi. Bıyık, “Görenlerin hayran kalacağı bir Yomra için projelerimle geliyorum” dedi.


İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık seçim çalışmalarına Kıratlı Mahallesi’nde devam etti. Burada hemşehrileri ile buluşan Bıyık, Yomra’nın önemli eksikleri bulunduğunu ifade ederek Yomra’yı modern bir şehir haline getirmek için yapılması gereken projelerinin hazır olduğunu söyledi. Yomra’da uygulayacakları tüm çalışmalarda çevre düzenine özel önem vereceklerini belirten Bıyık, “Yapacağımız çalışmalarla Yomra’mız pırıl pırıl bir ilçe haline gelecek” diye konuştu.


Yomra’nın eksiklerinin neler olduğunun bilindiğini belirten Bıyık, “Yomra’nın kruvezör gemi gibi hayali projelere ihtiyacı yok. Ben mega proje açıklayacağım diye mega yalan konuşmam. Yomra’da nelerin yapılması gerektiği bellidir. Yapılması gereken çok işimiz var. Önce akılcı bir planlama yapacağız. Ardından sosyal alanları sırasıyla ilçemize kazandıracağız. Yomramızı şehir meydanları, otoparklar, park ve bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terası gibi alanlarla ihya edeceğiz. Bir yandan bunları yaparken diğer yandan da doğalgaz çalışmalarının kısa sürede tamamlanması, altyapıda gerekli çalışmaların icra edilmesi, raylı sistemin Yomra’ya getirilmesi gibi kamu yatırımlarını takip edip hızlandıracağız. Ayrıca gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için, hastalarımız için, çocuklarımız için sosyal projeler uygulayacağız. Yomra’da işsizliğe savaş açacağız. Yomra’nın sahilinden kırsalına her alanda önemli projeleri sahaya uygulayacağız. Akla ve mantığa uygun, hayal değil gerçek olan, Yomra’nın ve Yomralılar’ın ihtiyaçlarına cevaben hazırladığımız projelerimizle Yomra’mızı görenlerin hayran kalacağı bir ilçe haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:23
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