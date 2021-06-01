  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Husiler Suudi Arabistan topraklarına girdi, çatışmalar devam ediyor
Irak'ta siyah mantar kâbusu
Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar: 1111 rakamını unutmayın!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu politik bir skandaldır
Siyaset İYİ Parti ve CHP'nin fırıldak siyasetini, kuyumcu esnafı bozdu!
Siyaset

İYİ Parti ve CHP'nin fırıldak siyasetini, kuyumcu esnafı bozdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti sırasında bir CHP'li kuyumcu tezgahının arkasına geçerek Türkiye'deki ekonomiyi kötülemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 01:01:00 - 2021-06-01 01:10:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafından olumsuz yanıt alamayınca, CHP'li bir genç tezgahın arkasına geçerek ülkeyi kötülemeye başladı. Ziyaret sonrası konuşan kuyumcu, CHP ve İYİ Parti ortak yapımı olan tiyatroyu açığa çıkardı.

Akşener esnaftan olumsuz cevap alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çocuk katili' İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya benzetmesinin ardından Rize'de provokasyon yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. 

Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir durum çıkaramayınca CHP'liler devreye girdi.

Kendini esnaf gibi tanıtıp Türkiye'yi kötüledi

Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başlayarak "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum." diye konuştu.

Dükkan sahibi: Ne olduğunu anlayamadık

Ne olduğunu anlamayan kuyumcu dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller." dedi.

"Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş"

Olay sonrası aHaber'e röportaj veren esnaf, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağırımıza gitti. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu. Kendisiyle gelen ciddi bir kalabalık vardı. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay