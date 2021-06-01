İYİ Parti ve CHP'nin fırıldak siyasetini, kuyumcu esnafı bozdu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafından olumsuz yanıt alamayınca, CHP'li bir genç tezgahın arkasına geçerek ülkeyi kötülemeye başladı. Ziyaret sonrası konuşan kuyumcu, CHP ve İYİ Parti ortak yapımı olan tiyatroyu açığa çıkardı.

Akşener esnaftan olumsuz cevap alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çocuk katili' İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya benzetmesinin ardından Rize'de provokasyon yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir durum çıkaramayınca CHP'liler devreye girdi.

Kendini esnaf gibi tanıtıp Türkiye'yi kötüledi

Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başlayarak "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum." diye konuştu.

Dükkan sahibi: Ne olduğunu anlayamadık

Ne olduğunu anlamayan kuyumcu dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller." dedi.

"Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş"

Olay sonrası aHaber'e röportaj veren esnaf, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağırımıza gitti. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu. Kendisiyle gelen ciddi bir kalabalık vardı. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk." dedi.