İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."