  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan koronavirüse yakalandı
Siyaset

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:49:00 -
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...
Ekonomi

Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Fransa merkezli Societe Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.
Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü
Dünya

Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü.
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 ideallerine ilişkin çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay