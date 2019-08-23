İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Meclis'te taklit yapıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Meclis çalışmaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İYİ Parti'nin en dikkat çeken isimlerinden biri olan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin konuları Şirin Payzın'a değerlendirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu meclis çalışmaları hakkında bilgi verirken "Mecliste mühim işler yapıyormuş taklidi yapıyoruz aslında.Çok mühim yapmıyoruz." dedi.

Ağıralioğlu "Görüntümüz şudur; biz yanımızda danışmanlarımız ile birlikte çok mühim işler yapıyormuş gibi yürüyüşler yapıyoruz aslında, öyle mühim bir şey yapmıyoruz, gidiyoruz orada uygun şartlarda çok ciddi bir ses cihazı var, akordu çok güzel konforu yerinde, stüdyo falan gibi kullanmaya başladık meclisi. Gelen ziyaretçilerimiz de söylüyor "efendim çok meşgulsünüz, kıymetli vaktinizi çok almayacağız" falan gibi şeyler söylüyorlar, diyorum ki "Vaktimizin bir kıymeti yok burada çok önemli şeyler de yapmıyoruz, öyle nezaket cümleleri falan kurmayın" dedi