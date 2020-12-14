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Siyaset İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan koronavirüse yenik düştü
Siyaset

İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan koronavirüse yenik düştü

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gören İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:38:00 -
İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan koronavirüse yenik düştü

İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Söke İlçe Yöneticisi koronavirüse yenik düştü

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi sakinlerinden, berberlik yapan İlkay Ağan'ın vefatı sevenlerini üzdü. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Söke İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyemiz İlkay Ağan'ı covid-19 nedeniyle bugün kaybettik. Ailesi ve İYİ Parti camiasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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