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İYİ Parti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım ve yönetimini ziyaret etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
İYİ Parti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım ve yönetimini ziyaret etti.


İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı,20 ve 21. Dönem Adıyaman Milletvekili Mahmut Bozkurt ve partililer ziyareti gerçekleştirdi.


Şube Başkanı Şerif Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ve beraberindeki partililere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Amaçları hizmet olan ve ben daha iyi hizmet edebilirim mantığıyla yola çıkan belediye başkan adayı arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum” dedi.


İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ise, "Şerif Yıldırım’ın iş hayatında gerçekten güzel hizmetleri var. Adıyaman Belediyesinin yönetimi ile ilgili olarak başarılı bulduğumuzu söyleyemeyiz. Son 5 yılda hak ettiği hizmetleri yeterince alamamıştır. Daha önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş ile yarışırken bugün çok gerilerindeyiz. Bu iller bir biri ile yarışıyor. Adıyaman insanın Şanlıurfalı, Gaziantepliden Kahramanmaraşlıdan ne eksiği var ki Adıyaman’ımız tarım, turizm yönü ile bu illerin gerisindedir. Biz Allah nasip eder seçimleri kazanırsak Adıyaman eski günlerde olduğu gibi yeniden eserlerle projelerle tanışacak hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Bu yönüyle Adıyamanlı hemşerilerimi ellerini vicdanlarına koyarak hizmet edene edeceğine oy vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
  1. doğa

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