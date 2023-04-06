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Siyaset İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto!
Siyaset

İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 16:18:00 -
İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto!

İYİ Parti tabanından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na veto geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, 'Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var.' sözleriyle itiraf niteliğinde açıklamalara imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyon ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması İYİ Parti tabanında rahatsızlığa neden olurken özellikle PKK'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik desteği İYİ Parti'nin oylarının erimesine neden oldu. Son olarak İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yaptığı açıklamada "Seçmenimizin yüzde 40'ında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceler var." ifadelerini kullandı.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yola İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ağır sözler söyleyerek kalkması ve sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vurmuştu.

Akşener altılı koalisyona dönerken "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olur" şartını koşmuştu.

İSTİFALAR ÜST ÜSTE GELDİ

Özellikle HDP ile yapılan ittifak ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında rahatsızlığa neden olurken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etmişti.

MERMİ ŞOVU DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'i masaya döndüren şeyin ne olduğu merak edilirken Akşener'in yaptığı "mermi şovu" dikkat çekmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SEÇMENİN YÜZDE 40'ININ KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEKİNCESİ VAR"

Ancak Akşener'in bu çabaları pek karşılık bulmazken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yaptığı açıklamada "Seçmenimizin yüzde 40'ında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceler var." ifadelerini kullandı.

tv100'e konuşan Köylüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız bilimsel çalışmalar ile geçtiğimiz hafta sonu üyelerimiz arasında yapılan temayül yoklaması çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sonuçlar gösteriyor ki seçmenimizin yüzde 40'ında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var."

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Yorumlar

Osmanlı

Herşey ortada apaçık halaneyi.anlamiyorsunuz çakma ülkücüler

Doğruya Doğru

Ya yok o seçmen koyun koyun gidip CHP ye oy verir.Bazıları başına felaket gelmeden anlayamaz.
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