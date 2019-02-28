İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi mi?

İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti belediye başkan adaylarının açıklanmasından sonra Türkiye genelinde çok sayıda il ve ilçe teşkilatlarında ardı ardına istifa haberleri gelmişti. İYİ Parti'de son dakika istifa haberi ise bu kez Muş'tan geldi. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu adaylığından istifa ettiği öğrenildi.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İl teşkilatı olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini bildirdi. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylığından istifa eden Erkan Çelikoğlu, açıklama yapmadı. İYİ Parti'nin yeni Muş belediye başkan adayının iki gün içinde açıklanacağı öğrenildi.

AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, HDP Muş Belediye Başkan adayları Sibel Genç ve Sırrı Sakık olmuştu.