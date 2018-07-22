İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi katılacak? İYİ Parti son dakika istifa haberleri
24 Haziran seçimlerinde istenilen başarıyı elde edemeyen İYİ Parti milletvekillerinin bazılarının MHP’ye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti milletvekillerinin MHP’ye katılacağına ilişkin haberleri üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti milletvekillerinde bir hayal kırıklığı hakim. Ben İYİ Parti’den kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz açıklamasında bulunarak İYİ Parti milletvekilleri için MHP’nin kapısının açık olduğunun sinyalini verdi.22 Temmuz 2018 Pazar 18:44
24 Haziran seçimlerinde istenilen başarıyı elde edemeyen İYİ Parti milletvekillerinin bazılarının MHP’ye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti milletvekillerinin MHP’ye katılacağına ilişkin haberleri üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti milletvekillerinde bir hayal kırıklığı hakim. Ben İYİ Parti’den kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz açıklamasında bulunarak İYİ Parti milletvekilleri için MHP’nin kapısının açık olduğunun sinyalini verdi.
24 Haziran seçimlerinde istediği başarılı elde edemeyen partiler içinde yer alan İYİ Parti’de son dakika gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel başkanlığından istifa ettiği haberleri gelirken, bazı İYİ Parti milletvekillerinin de partiden istifa edip MHP’ye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti milletvekillerinin MHP’ye katılacağı haberlerine yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, başka siyasi partilerden MHP'ye geçmek için kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi. Meclis açıldıktan sonra İYİ Parti'den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirterek, kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktardı.
PİŞMAN OLAN MİLLETVEKİLLERİ VAR
Semih Yalçın şöyle konuştu: "Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İYİ Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."
İL İL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ
ADANA
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
AFYONKARAHİSAR
ANKARA 1.BÖLGE
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
ANKARA 2.BÖLGE
1- Şenol Bal
ANKARA 3.BÖLGE
2- Ayhan Altıntaş
ANTALYA
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
AYDIN
1- Aydın Adnan Sezgin
BALIKESİR
1- İsmail Ok
BURSA 1. BÖLGE
1- İsmail Tatlıoğlu
BURSA 2. BÖLGE
1- Ahmet Kamil Erozan
DENİZLİ
1- Yasin Öztürk
EDİRNE
1- Orhan Çakırlar
ERZURUM
1- Muhammet Naci Cinisli
ESKİŞEHİR
1- Arslan Kabukcuoğlu
GAZİANTEP
1- İmam Hüseyin Filiz
ISPARTA
1- Aylin Cesur
MERSİN
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı
İSTANBUL 1.BÖLGE
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
İSTANBUL 2.BÖLGE
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
İSTANBUL 3.BÖLGE
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
İZMİR 1.BÖLGE
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
İZMİR 2.BÖLGE
1- Aytun Çıray
KAYSERİ
1- Dursun Ataş
KOCAELİ
KONYA
1- Fahrettin Yokuş
MANİSA
1- Tamer Akkal
KAHRAMANMARAŞ
1- Faruk Atlı
MUĞLA
Metin Ergun
SAKARYA
1- Ümit Dikbayır
SAMSUN
1- Bedri Yaşar
TEKİRDAĞ
1- Enez Kaplan
TRABZON
1- Hüseyin Örs
AKSARAY
1- Ayhan Erel
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