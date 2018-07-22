İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi katılacak? İYİ Parti son dakika istifa haberleri

24 Haziran seçimlerinde istenilen başarıyı elde edemeyen İYİ Parti milletvekillerinin bazılarının MHP’ye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti milletvekillerinin MHP’ye katılacağına ilişkin haberleri üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti milletvekillerinde bir hayal kırıklığı hakim. Ben İYİ Parti’den kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz açıklamasında bulunarak İYİ Parti milletvekilleri için MHP’nin kapısının açık olduğunun sinyalini verdi.

24 Haziran seçimlerinde istediği başarılı elde edemeyen partiler içinde yer alan İYİ Parti’de son dakika gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel başkanlığından istifa ettiği haberleri gelirken, bazı İYİ Parti milletvekillerinin de partiden istifa edip MHP’ye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti milletvekillerinin MHP’ye katılacağı haberlerine yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, başka siyasi partilerden MHP'ye geçmek için kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi. Meclis açıldıktan sonra İYİ Parti'den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirterek, kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktardı.

PİŞMAN OLAN MİLLETVEKİLLERİ VAR

Semih Yalçın şöyle konuştu: "Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İYİ Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."

İL İL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ

ADANA

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

AFYONKARAHİSAR

1- Gültekin Uysal

ANKARA 1.BÖLGE

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

ANKARA 2.BÖLGE

1- Şenol Bal

ANKARA 3.BÖLGE

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

AYDIN

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

1- İsmail Ok

BURSA 1. BÖLGE

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. BÖLGE

1- Ahmet Kamil Erozan

DENİZLİ

1- Yasin Öztürk

EDİRNE

1- Orhan Çakırlar

ERZURUM

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

1- İmam Hüseyin Filiz

ISPARTA

1- Aylin Cesur

MERSİN

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

İSTANBUL 1.BÖLGE

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

İSTANBUL 2.BÖLGE

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

İSTANBUL 3.BÖLGE

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

İZMİR 1.BÖLGE

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

İZMİR 2.BÖLGE

1- Aytun Çıray

KAYSERİ

1- Dursun Ataş

KOCAELİ

1- Lütfü Türkkan

KONYA

1- Fahrettin Yokuş

MANİSA

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

1- Faruk Atlı

MUĞLA

Metin Ergun

SAKARYA

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

1- Bedri Yaşar

TEKİRDAĞ

1- Enez Kaplan

TRABZON

1- Hüseyin Örs

AKSARAY

1- Ayhan Erel