İYİ Parti Milletvekili Selahattin Demirtaş'ı duyunca konuyu değiştirdi!
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran'ın katıldığı ve Çağla Atlı'nın moderatörlüğünü yaptığı Tv100'deki "Kime Göre, Neye Göre" programında ilginç anlar yaşandı.
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın, "Öcalan deyince konuşuyorsunuz ama Selahattin Demirtaş deyince bir türlü konuşamıyorsunuz Ahat Bey.. Selahattin Demirtaş adeta kırmızı çizgi haline geldi" sözleri üzerine İyi Parti Milletvekili Ahad Andican, "Demirtaş'ın benim için önemi yok" diyerek konuyu değiştirmeyi tercih etti. Bunun üzerine Yakışıklı'nın, "Öcalan' ın önemi mi var da konuşuyorsunuz?" sorusuna ise cevap vermedi.