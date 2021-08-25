İYİ Parti Milletvekili Selahattin Demirtaş'ı duyunca konuyu değiştirdi!

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın, "Öcalan deyince konuşuyorsunuz ama Selahattin Demirtaş deyince bir türlü konuşamıyorsunuz Ahat Bey.. Selahattin Demirtaş adeta kırmızı çizgi haline geldi" sözleri üzerine İyi Parti Milletvekili Ahad Andican, "Demirtaş'ın benim için önemi yok" diyerek konuyu değiştirmeyi tercih etti. Bunun üzerine Yakışıklı'nın, "Öcalan' ın önemi mi var da konuşuyorsunuz?" sorusuna ise cevap vermedi.