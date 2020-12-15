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Siyaset İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral ateizm artışını AK Parti'ye bağladı
Siyaset

İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral ateizm artışını AK Parti'ye bağladı

İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral, ülkedeki ateist ve deist sayılarının artışını AK Parti'ye bağlayarak, "Siz ve uygulamalarınızı gören İslam'dan kaçıyor, İslam'dan soğuyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:21:00 -

CHP'nin parti içindeki tecavüzlerini hükümete bağlamasının ardından İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral da, ülkedeki ateist ve deist sayılarının artışını AK Parti'ye bağladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'te gerçekleşen 2021 bütçe görüşmelerini sürdürüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te söz sırası İYİ Parti grubuna geldi.

Ateist ve deist sayısında artış

İYİ Parti grubu adına kürsüde Diyanet bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Halil İbrahim Oral, ülkedeki deist ve ateist sayısının artışına dikkat çekti.

 

"Şimdi bilimsel verileri sunuyorum." diyerek verileri açıklayan Oral, şu ifadeleri kullandı:

"2010 yılı ile 2019 yılını karşılaştıran Konda'nın araştırmasına göre ateizm yüzde 1'den, yüzde 3'e çıkmıştır. Themis araştırmasına göre, kendisini ateist ya da inançsız olarak niteleyenlerin oranı yüzde 6'ya çıkmıştır. Daima referans gösterdiğiniz Abdurrahman Dilipak Bey'in Mak araştırmalarının verilerine göre ülkemizde deist yüzde 6, ateist yüze 4, agnostik yüzde 4'tür. Metropol Araştırma'nın bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre de ülkemizde ateist oranı yüzde 5'tir. Bunlar bilimsel veri değil de nedir Allah aşkına. Bu veriler 2002'de neydi, 2020'de ne olmuştur."

AK Parti'yi sorumlu tuttu

Oral, "Siz ve uygulamalarınızı gören İslam'dan kaçıyor, İslam'dan soğuyor." diyerek ateizm ve deizmin artışını AK Parti'ye bağladı.

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