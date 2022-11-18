İYİ Parti, Millet İttifakı’ndan ayrılacak mı? O isim, “Görüştüm” deyip açıkladı

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı "Masayı terk et" çağrısını köşesine taşıdı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı hakkında İYİ Parti kulislerini de yokladım" diyen Selvi, "6’lı masadan kalkacakları yönünde bir eğilim hissetmedim" ifadelerini kullandı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Meral Akşener’e daha önce Bahçeli “Evine dön” çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da güçlü bir şekilde destek vermişti.

Bırakın evine dönmeyi, Akşener ile Cumhur İttifakı liderleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e çağrısını tekrarladı. 6’lı masayı terk etmesini istedi. Erdoğan’ın, Bahçeli ile görüşmesinden sonra bu çağrıyı yapması anlamlıydı.

Peki Akşener, 6’lı masayı terk edecek mi? Öyle bir hava yok. Tam aksine Akşener, bu çağrıya çok sert bir karşılık verdi, “Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı hakkında İYİ Parti kulislerini de yokladım. 6’lı masadan kalkacakları yönünde bir eğilim hissetmedim. Erdoğan’ın davetinin 6’lı masayı parçalamaya dönük olduğunu düşünüyorlar.

Peki Erdoğan, Akşener’in böyle bir karşılık vereceğini tahmin etmiyor muydu? Lider, yaptığı hamlenin birkaç adım sonrasını düşünen birisidir. Hele Erdoğan gibi tecrübeli bir lider. O nedenle Erdoğan’ın bu çağrıyı neden yaptığını seçim döneminde daha iyi anlayacağız."