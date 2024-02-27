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Siyaset İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
Siyaset

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-27 20:45:00 - 2024-02-27 20:51:52
İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, meydanlarda siyasilerin birbirlerine sert çıkışlarıyla ateşlenirken; İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları hezimetin ardından yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kapıları kapatan İYİ Parti, eski ortağına sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor.

Son olarak Akşener, bugün "CHP'yi neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde CHP'li bir seçmene "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Sizin için mi parti kurduk? Oy vermeyin" yanıtını vererek çıkıştı.

CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerilirken, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş için dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım, Yavaş'ın seçimler öncesi Ankara'da taşınmaz satışını artırdığını söyledi.

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş gider ayak Ankara'yı parsel parsel satıyor!

Mansur Bey'in son iki ayda satışa çıkardığı taşınmazlar, dört yılda yaptığı satışın neredeyse iki katı.

 

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