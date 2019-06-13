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İYİ Parti, Manisa teşkilatını atadı

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına, mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz yeniden atandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
İYİ Parti, Manisa teşkilatını atadı

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına, mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz yeniden atandı.


İYİ Parti Genel Merkezi’nin yerel seçimler öncesinde teşkilatları yenilemek için başlattığı değişim süreci devam ediyor. Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, genel başkan Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın takdiri doğrultusunda, Manisa İl Başkanlığı ataması da gerçekleşti.


İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına, mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz’ın tekrardan ataması yapılırken, merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde değişikliğe gidildi. Şehzadeler İlçe Başkanlığına Ahmet Çelik, Yunusemre İlçe Başkanlığına ise Tufan Akan atandı.


Görevi devreden ilçe başkanlarına yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Eryılmaz, yeni atanan ilçe başkanlarına da görevlerinde başarılar diledi. Partideki yenilenme amaçlarının takviye edilmiş, güçlendirilmiş, zinde ve formda teşkilatlarla, İYİ Parti’yi Türkiye’nin yükselen partisi yapmak olduğunu söyleyen Eryılmaz, “İYİ Parti kendi içinde oluşturduğu birlik, beraberlik ve kardeşlik havasını önümüzdeki genel seçimlere kadar hiç durmadan dalga dalga bütün milletimize yansıtacağız. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla hareket ederek, İYİ Parti’yi Manisa’da hak ettiği daha ilerilere getireceğiz. Bana ve ekibime bu görevi layık gören başta genel başkanımız Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz olurken, Ahmetli İlçe Başkanı Müjdat Ata, Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Soygür, Demirci İlçe Başkanı Haluk Şenyurt, Gölmarmara İlçe Başkanı Fevzi Düzöğüt, Gördes İlçe Başkanı Mehmet Yavuz, Kırkağaç İlçe Başkanı Mustafa Olgun, Köprübaşı İlçe Başkanı Ahmet Korkmaz, Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Salihli İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca, Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Saruhanlı İlçe Başkanı İbrahim Saruhan, Selendi İlçe Başkanı Yasin Dumlupınar, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik, Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan isimlerinden oluştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
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