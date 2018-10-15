İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den, Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti’nin basın bürosundan yapılan açıklamada “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce de ifade ettiği gibi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi olmuştur. Akşener, Avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK’nın, 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre, Tehdit, Hakaret, Suç İşlemeye Tahrik ve Aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etmiştir.” denildi.