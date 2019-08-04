İYİ Parti Kurultayında 'bu oy geçersiz' kavgası!
İYİ Parti'nin seçimli kurultayında, aday sıralamasında 110 ila 160'ıncı sıra blok olarak Koray Aydın'ın listesi olunca ortalık karıştı. Tansiyon zaman zaman yükselirken üyelerden birinin eli, polisin silahının keskin kısmına gelince yırtıldı.04 Ağustos 2019 Pazar 16:58
İYİ Parti'nin seçimli kurultayında oy verme işlemi sona erdikten sonra, aday sıralamasında 110 ila 160'ıncı sıra blok olarak Koray Aydın'ın listesi olunca büyük tartışma çıktı.
Habererk'in haberine göre, üst kurul delegesi Oğuzhan Hasar, sayım işlemlerine geçilince görevlilerle tartışma yaşadı.
Olaya polis müdahale etti.
Güvenlik güçleri, Oğuzhan Hasar' ı götürmeye çalıştı. O arada Hasar'ın polisler tarafından götürülmesini önlemeye çalışan A. D'nun eli, silahın keskin kısmına gelince yırtıldı.
Oğuzhan Hasar 127 oy alarak GİK listesine girmeyi başaramadı.
YORUM YAZ