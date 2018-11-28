İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

İP'nin kurucu üyesi Ali Türkşen, partisinin asla başarılı olamayacağı gerekçesi ile siyasi hayatını sona erdirdiğini bildirdi.

'İktidarı değiştiremeyeceğiz'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şok bir itirafta bulunan Türkşen, "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkşen iki parça halinde yaptığı açıklamanın ikincisinde ise henüz kararını İP Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaşmadığını da kaydetti.

İşte o açıklamaların tamamı:

