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İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

İYİ Parti kurucu üyesi emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, mevcut iktidarı değiştiremediklerini ve yakın gelecekte de değiştiremeyeceklerini belirterek partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:40
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

İP'nin kurucu üyesi Ali Türkşen, partisinin asla başarılı olamayacağı gerekçesi ile siyasi hayatını sona erdirdiğini bildirdi.

'İktidarı değiştiremeyeceğiz'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şok bir itirafta bulunan Türkşen, "Büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkşen iki parça halinde yaptığı açıklamanın ikincisinde ise henüz kararını İP Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaşmadığını da kaydetti.

İşte o açıklamaların tamamı:

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:40
  1. İP'nin kurucu üyesi Ali Türkşen
  2. iyi parti

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