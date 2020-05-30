İYİ Parti "koronavirüs takip komisyonu" çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık ile ekonomi ve kalkınma alanında ortaya çıkardığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik oluşturulan "Koronavirüs Takip Komisyonu" çalışmalarını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre komisyon, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla salgının ardından Ekonomi ve Kalkınma ile Toplumsal Politikalar başkanlıkları tarafından oluşturuldu.

Çalışmalarını tamamlayan komisyon, salgının ekonomi ve kalkınma ile sağlık üzerinde ortaya çıkardığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı raporlar hazırladı.

Komisyon, raporlarını Genel Başkan Akşener'e sundu.

- "Türkiye'nin Pandemi Raporu"

Sağlık alanındaki çalışma, Toplumsal Politikalar Başkanlığına bağlı 30 büyük şehir ile bazı illerde görev yapan 35 uzman hekimden oluşan İYİ Sağlık Kurulu'nca yapıldı.

"Türkiye'nin Pandemi Raporu" başlıklı çalışmada, Türkiye'de ilaç ve aşı üretimi ile Türkiye'nin koruyucu sağlık açısından durumu ele alınıyor.

Raporda, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve salgında hayatını kaybedenlere şehitlik verilmesi ile salgın sürecinde alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı konuları da yer alıyor.

Devlet ve özel hastanelerin teçhizat, yatak sayısı, yoğun bakım açısından değerlendirildiği raporda, sağlık alanında ele alınan diğer başlıklar şunlar:

"Yatarak tedavi gören hasta sayısı, enfekte toplumun yaş aralıkları, şehir hastanelerinin her yönden değerlendirilmesi. Testlerin güvenirliği ve bazı ölümlerin Kovid-19 belirtilerine rağmen testlerin negatif çıkması, bunların ölümlere dahil edilmemesi. Maske dağıtımındaki başarısızlık. İş yerleri, sokaklar ve binalarda bilinçsizce kullanılan dezenfektanlar ve etkileri. Kullanılan koruyucu kıyafetler, maske ve eldivenlerin kontrolsüz şekilde çevreye atılmasını önleyecek tedbirler. 30 büyükşehir ve bazı illerdeki vaka, yoğun bakım, entübe hasta ve ölüm sayıları."

- "Büyüme ve Kalkınma Ekonomisine Geçiş"

Komisyonun ekonomi-kalkınma raporu da "Acil Önlemler", "Krizden Çıkış" ile "Büyüme ve Kalkınma Ekonomisine Geçiş" olmak üzere 3 ana programdan oluşuyor.

Raporda, tarımdan turizme, ulaşımdan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kadar sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri şu başlıklar altında ele alınıyor:

"Bireysel ve Ailesel Nakit Destek Programı, Esnaf ve KOBİ Destek Programı, Tarım ve Sanayi Destek Programı, Finans Kurumları Destek Programı, Kamu Kurumları Değişim ve Dönüşüm Programı, Bütçe Açığı ve Aşırı Borçlanmayla Mücadele Programı, Türk Lirasının Değerini Koruma ve Yeni Para Politikası, İhracatın Artırılması ve İthal Bağımlılığın Azaltılması Programı."

- "Memleket masasına koyacağımız şeyler"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, çalışma ve raporlara ilişkin, "Parti olarak Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygun politika üretilmesine katkı sağlamayı, doğru tespitleri yapıp tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp ortak akıl üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunlar bizim memleket masasına koyacağımız şeyler olacak." dedi.