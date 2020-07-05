İYİ Parti korona tedbirlerini hiçe saydı
Kırıkkale'de İYİ Parti'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kaydedildi. Koronavirüsün dünya genelinde 10 milyonu aşkın kişiye bulaşmasını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta sosyal mesafe ve maske uyarıları gözardı eden İYİ Partililer partililer salonu tamamen doldurdu. Yan yana oturarak yapılan uyarılar hiçe saydı. Bazı üyelerin maskesiz olduğu gözlendi.
Kırıkkale'de düzenlenen, İYİ Parti'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. 200 kişilik salonda partililer, masa etrafında yan yana oturdu. İYİ Parti Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi, kentte bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi.
Tedbirlere uyulmadı
Kongreye gelen partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp, maske dağıtılarak, içeri alındı. Mevcut başkan Yavuz Kuzucu'nun tek aday olduğu kongrede, salon içinde ise tedbirlere uyulmadığı gözlendi.
200 kişilik salonun tamamı dolarken, partililerin, masa etrafında yan yana oturdukları görüldü. Bazı partililerin de maskelerini sıcaktan bunalıp, çıkarttıkları gözlendi. Bu durum karşısında görevliler, partilileri uyardı.