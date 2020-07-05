İYİ Parti korona tedbirlerini hiçe saydı

Kırıkkale'de İYİ Parti'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kaydedildi. Koronavirüsün dünya genelinde 10 milyonu aşkın kişiye bulaşmasını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta sosyal mesafe ve maske uyarıları gözardı eden İYİ Partililer partililer salonu tamamen doldurdu. Yan yana oturarak yapılan uyarılar hiçe saydı. Bazı üyelerin maskesiz olduğu gözlendi.