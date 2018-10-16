İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday adayı açıklandı

İYİ Parti’nin yerel seçimler aday adayları belli olmaya başlandı. 24 Haziran seçimlerinde beklenilen sonucu alamayan İYİ Parti Mart 2019 yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için çalışmalara hız verdi. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday adayı belli oldu. İşte İYİ Parti’nin İzmit belediye başkan aday adayı.

İYİ Parti’nin yerel seçimler aday adayları belli olmaya başlandı. 24 Haziran seçimlerinde beklenilen sonucu alamayan İYİ Parti Mart 2019 yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için çalışmalara hız verdi. İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı yapmıştı. Yerel seçimlerde de ittifakın yapılıp yapılmayacağı henüz belirsizliğini korurken, partilerin il ve ilçe belediye başkan aday adaylığı için isimlerde belli oluyor. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday adayı belli oldu. İşte İYİ Parti’nin İzmit belediye başkan aday adayı.

İzmit Belediye Başkanlığı Adaylığına İYİ Parti’den Mümin Kozan talip oldu. Aday adaylığını parti binasında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklayan Mümin Kozan “Sahada artık İYİ’ler olarak biz de varız” dedi.

2014 Kocaeli yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Nevzat Doğan % 42,33

CHP adayı Mehmet Sefa Sirmen % 41,99

MHP adayı Eşref Ayhan Arpacı % 6,22