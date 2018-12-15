İYİ Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. Bu seçimlerde İYİ Parti’nin siyaset arenasında var olup olmayacağı oylanacak. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti İstanbul belediye başkan adayları, İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. Cumhuriyet’in iddiasına göre, İYİ Parti İstanbul’da, Üsküdar ve Eyüp’te aday çıkaracağı öğrenildi. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri

Hayrettin Nuhoğlu

Ahmet Çelik

Yavuz Ağıralioğlu

Ümit Özdağ

Fatih Mehmet Şeker

Abdul Ahat Andican

Ümit Beyaz

Hayati Arkaz

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45.0

CHP % 36.6

MHP % 7.4

HDP % 5.0

SP % 3,3

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

Bakırköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 68.7

AK Parti % 22.0

MHP % 5.3

HDP % 2,0

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili