İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gören İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Şimşek, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavilere cevap vermeyen Şimşek, yaşamını yitirdi.