İyi Parti, İş Bankası olayında tarafını seçti

İYİ Parti, her zamanki gibi CHP'nin safında yer aldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, partisinin "İyiler Kervanı Yollarda" projesi kapsamında geldiği Erzincan'da, beraberindeki partisinin Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Erzincan İl Başkanı Ümit Özker ile basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin devri

Çulhaoğlu, bir gazetecinin "CHP'nin kontrolündeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusunun Meclise gelmesi halinde İYİ Parti'nin tutumunun ne olacağını" sorması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'de bizim Anayasamız özellikle mülkiyeti teminat altına almıştır. Bir tapu güvenliği vardır. Yani insanların vasiyetleri doğrultusunda da gerekli işlemler yapılır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyet etmiş ve hisseleri CHP'ye ve Tarih Kurumuna parasal kaynak aktarılmak üzere vermiş."

İş Bankası hisseleri meselesinin daha önce de gündeme geldiğine değinen Çulhaoğlu, bu işin arkasında ekonomik kriz nedeniyle kaynak oluşturma çabasının olduğunu ancak bunu doğru bulmadıklarını vurguladı.

"Ayrım yapmayacağız"

Ensarioğlu, sivil toplum kuruluşlarını dinlemek için yola çıktıklarını belirterek, "İYİ Parti'de hepimiz bir aradayız. Biz artık parlamento da kavga eden olmayacağız, ayırım yapmayacağız. Türkiye dünyadan kopmamalıdır. Türkiye tek adam sistemi ile yönetilmemelidir." diye konuştu.

Proje kapsamında ülkeyi gezdiklerini anlatan Ensarioğlu, "Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Halkımızın taleplerini parlamentoya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Çulhaoğlu da partinin kararı doğrultusunda Türkiye'yi dolaşmak üzere yürütülen proje kapsamında 56 ili gezdiklerini ve Erzincan'a geldiklerini belirtti.

Çulhaoğlu, "Arkadaşlarımız, İyi Parti olarak Türkiye'yi dolaştı. Vatandaşlarımızla çok sıkı bir diyalog içerisinde, önümüzde ki yerel seçimler nedeniyle vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip, isteklerini alıp, parlamentoda değerlendirmek üzere yollara düştük." dedi.