İYİ Parti ile el sıkışan CHP'nin ittifaktaki ikinci durağı belli oldu

Yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti ile 31 Mart seçimleri için büyük ölçüde anlaşma sağlayan CHP'nin yeni rotası Saadet Partisi oldu.

CNN TÜRK'ten Hande Fırat'ın aktardığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pazartesi günü bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu pazartesi günü görüşecek

CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında kulis bilgisi aktaran Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü görüşeceğini söyledi.

"Bizim kapımız herkese açık"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz" açıklamasına, "Bizim kapımız herkese açık. Mahalli seçimler ittifaklara pek uygun seçimler değil kanaatindeyiz. Ama seçim bölgesi bazında arkadaşlarımızın dirsek temasında bulunmasına da hayır demeyiz" sözleriyle yanıt vermişti.