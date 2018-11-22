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İYİ Parti ile el sıkışan CHP'nin ittifaktaki ikinci durağı belli oldu

İYİ Parti ile el sıkışan CHP'nin ittifaktaki yeni adresi Saadet Partisi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 21:51
İYİ Parti ile el sıkışan CHP'nin ittifaktaki ikinci durağı belli oldu

Yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti ile 31 Mart seçimleri için büyük ölçüde anlaşma sağlayan CHP'nin yeni rotası Saadet Partisi oldu.

CNN TÜRK'ten Hande Fırat'ın aktardığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pazartesi günü bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu pazartesi günü görüşecek

CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında kulis bilgisi aktaran Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü görüşeceğini söyledi.

"Bizim kapımız herkese açık"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz" açıklamasına, "Bizim kapımız herkese açık. Mahalli seçimler ittifaklara pek uygun seçimler değil kanaatindeyiz. Ama seçim bölgesi bazında arkadaşlarımızın dirsek temasında bulunmasına da hayır demeyiz" sözleriyle yanıt vermişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:51
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıç
  4. Saadet Partisi

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  • Hilâl Hilâl 11 dk önce
    4 benzemezşerittifakı sonunuzhelakolduzaten zavallı KK pkk nınsiyasi uzantılarıkoynuna aldı iyi ... meyvesini alırsınız ...
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