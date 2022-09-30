İYİ Parti ile Can Ataklı çok fena kapıştı! "Ağzını 'mal'a ile sıvasan" deyip...
CHP'ye yakın gazeteci Can Ataklı, güya HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti. "E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" diyen Ataklı'ya sosyal medya hesabından yanıt veren İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, "Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile." ifadelerini kullandı.
CHP'ye yakın gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, güya HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti.
HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannamede orta yolun bulunabileceğini belirten Ataklı, "E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" ifadelerini kullandı.
Ataklı'nın sözlerine İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.
"Ağzını 'mal'a ile sıvasan nafile"
Dikbayır, "Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile" dedi.