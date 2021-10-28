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Siyaset İYİ Parti ile ayrılığa neden olmuştu! CHP'nin 'tezkere' kararında çarpıcı 'Biden' detayı
Siyaset

İYİ Parti ile ayrılığa neden olmuştu! CHP'nin 'tezkere' kararında çarpıcı 'Biden' detayı

İki yıl önce ‘evet' dediği Suriye-Irak tezkeresine bu kez ‘hayır' diyerek İYİ Parti ile görüş ayrılığında bulunan CHP'nin tavır değişikliğinin, ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye gönderdiği “TSK'nın Suriye'deki varlığı tehdit” mektubundan sonra olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:52:00 -
İYİ Parti ile ayrılığa neden olmuştu! CHP'nin 'tezkere' kararında çarpıcı 'Biden' detayı

CHP, 2019'da 'evet' oyu verdiği tezkere metninin aynısına bu kez 'hayır' dedi. Tavır değişikliğinin Biden'ın Kongre'ye gönderdiği "TSK'nın Suriye'deki varlığı tehdit" mektubundan sonra gelmesi dikkat çekti.

CHP ve HDP 'hayır' oyu kullanmıştı

CHP, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki terörle mücadelesi için Meclis'e getirilen tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, tavırlarını gerekçelendirirken, "Bu tezkerede yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Oysa, CHP 2015 yılından beri Meclis'e gelen 8 Irak-Suriye tezkeresinden altısına 'evet' dedi ve beşinde 'yabancı asker' maddesi açıkça yer aldı.

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2019'da aynı tezkereye destek vermişti

CHP'nin destek verdiği 2019'daki tezkerede yabancı asker konusu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması..." ifadeleriyle yer aldı.

Aynı ifade CHP'nin 'hayır' oyu verdiği 2021 tezkeresinde aynen kullanıldı.

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ABD'nin Suriye mektubu

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu tavır değişikliğinin Joe Biden'ın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye bu ay içinde gönderdiği ve Suriye'deki ABD varlığını gerekçelendirdiği mektuptan sonra yaşanması dikkat çekti.

Biden mektubunda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Biden: Erdoğan'a karşı muhalefetin liderlerini destekliyoruz

Biden başkanlık seçiminden önce katıldığı bir programda, "Erdoğan'a karşı muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz... Onlarla doğrudan iletişimde olup Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz" demişti. Kılıçdaroğlu da başkanlık seçimi sonrası Biden'ı Türkiye'den tebrik eden ilk isim olmuştu.

CHP'li eski vekil tepki gösterdi: Ne değişti?

Eski CHP milletvekili ve Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, CHP'deki tavır değişikliğini eleştirdi. Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden "Tezkere 2019'la bire bir aynı. O zaman evet verip bugün ittifak ortaklarını dahi ikna edemeyenler; ABD'nin kuşatmasını görüyoruz, Emperyalizmin terör koridoruna geçit verilmemelidir, PKK/YPG'nin bölgedeki varlığına müsaade edilmemelidir. Dedik niye bu kadar ZIPLADINIZ!?" diye sordu.

 

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Yorumlar

Barış

Kılıçdaroğlu eskiden olduğu gibi şimdide dış güçlerin piyonu olduğunu ortaya koymaktadır dostlarının dediğini harfiyen yerine getiriyor seni ne hdp nede dostlarım dediklerin kurtaramaz Kılıçdaroğlu CHP,nin içinden bir yiğit çıkar seni o koltuktan alır sonra kaçacak ülke ararsın CHP, nin içinden öyle bir yiğit çıkarmı oda meçhul çünkü parti içinde yönetimde bulunanların konuşmalarına bakarsak hdp militanları gibi sözler duyuyoruz zillet ittifakından bu ülkeye fayda gelmez
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PKK HDP ve Haçlı nın güdümünde ki CHP

Terör örgütleri nin Haçlı nın kuklası maşası uşağı olan bir CHP var
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