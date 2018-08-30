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İyi Parti il başkanı konuştu: Doku uyuşmazlığı var!

İP İzmir İl Başkanı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu üyesi Serkan Uçma görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Mehmet Ağırbaş, istifa gerekçesi olarak, partide bir doku uyuşmazlığının olduğunu belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:41
İyi Parti il başkanı konuştu: Doku uyuşmazlığı var!

İP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etti. 

Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl CHP'den istifa ederek İYİ Partiye katıldığını anımsatarak dün itibarıyla partisinin il yönetim kurulunda görev yapan Serkan Uçma ile istifa kararı aldıklarını söyledi.

İstifalarını noter aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini aktaran Ağırbaş "Benim beklentilerimi karşılayamadı. Partinin hiç olmazsa ana muhalefet olmasını bekliyordum ama kısmet değilmiş diyelim. Oy olarak da beklentilerimizin altında kaldı. Bizim de hatalarımız var. Benim istifamın genel merkezin istediği istifalarla bir ilgisi yok, ben hem görevimden hem de partimden istifa ediyorum." dedi.

"DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR"

Artık İYİ Parti'de siyaset yaparak vakit harcamak istemediğini ifade eden Ağırbaş, şunları söyledi:

"Partinin başarılı olamamasının nedeni kısa sürede teşkilatları oturmadan seçimlere gidildi. Bir miktar içerde doku uyuşmazlığı da var. Belki o da biraz sebep olmuş olabilir. Birçok olumsuzluk arka arkaya gelince böyle bir başarısızlık söz konusu oldu. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile yakın siyaset yaptık. İstifa kararımızı ona da söyledik. 'İstifa tek taraflı bir müessesedir, hayırlısı olsun' dedi. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir, teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var." 

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:41
  1. İzmir
  2. İyi Parti
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