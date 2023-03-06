İYİ Parti icat ettiği yeni yönetim modeli ile 6'lı masaya teklif götürdü!
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6'lı masaya Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması için teklif götürdüklerini söyledi.
İP'li İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nden çıkarken gazetecilere açıklamada bulundu.
Tatlıoğlu, CHP'li başkanlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için 6'lı masaya, "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması" önerisini sunduklarını ve cevap beklediklerini açıkladı.
İYİ Parti'nin 6'lı masa toplantısına katılmayacağının açıklanmasından sonra konuşan İP'li Tatlıoğlu, "İlk defa bir seçimde cumhurbaşkanı adayı ile beraber cumhurbaşkanı yardımcıları da zikredilmiştir. Teklif götürdük, süreci bekliyoruz." dedi.
Tatlıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda sorulan soruya da, "Arkadaşlar bu br süreç bekliyoruz" cevabını vermekle yetindi.
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