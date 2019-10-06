0553 313 94 23

İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile müzakere şartını açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 20:32
İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, HDP ile müzakere edebilmeleri için öncelikle HDP'nin 'PKK'yı kınaması ve terör örgütü olduğunu kabul etmesi' gerektiğini söyledi.

Medyascope'a katılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kürt meselesinin konuşarak çözülebileceğini söylerken “PKK'nın terör örgütü olduğunu ve lanetlediklerini söylemedikleri sürece HDP'yle organik bir ilişkiye girmemiz mümkün değil” dedi.

Kavuncu, Kürt sorununun bugün çıkmadığını belirterek şöyle devam etti;

“40 yıldır devam eden bir problem. Biz, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle alakalı hassasiyetlerimiz var. Hep ısrarla vurguladık. Kendimizi de; milliyetçi, demokrat, kalkınmacı olarak tanımlıyoruz. Ülkedeki aidiyet duygusunun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmenin, bu ülkede huzur içerisinde yaşayabilmenin bir takım şartları var."

 "Biz PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve lanetlediğimizi söylüyoruz' beyanını duymak istiyoruz"

"Bir kaos olmaması için, milleti kutsal kabul ediyoruz. Devlet, milletin mutluluğu için var. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu problem, bugün mevcut bir problemdir. Buna sağduyuyla yaklaşarak, üzerinde konuşarak, tartışarak elbette çözüm bulmak durumundayız.”

Kürt meselesi konusunda duruşlarının meselenin silahla çözüleceğine inanmamaları olduğunu aktaran İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, şöyle konuştu:

"Kalaşnikoflar dururken bunun çözülebilmesinin bir kabulü olduğunu asla düşünmüyoruz. Aslında tartışmaların da odaklandığı ve kilitlendiği nokta tam olarak burası. Biz burada o net duruşu, o net beyanı duymak istiyoruz. 'Biz PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve lanetlediğimizi söylüyoruz' beyanını duymak istiyoruz."

"Bu ifade edilmediği sürece bizim HDP ile herhangi bir organik ilişkiye girmemiz mümkün değil."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 20:32
  1. İYİ Parti
  2. HDP
  3. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar2 dk önce
    hmmm . tabii ki demeyecekler.. yani öküz öldü.... reise gelirler. bişeyler dilenirler. bahçelinin kuyusunu nasıl kazarlar bakarlar, falan filan. bizim siyasi hayatımız böyle antin kuntin işlerle doludur.
  • ÖmerÖmer6 dk önce
    Gerek yokki CHP ninsuyunu siz gübresini hdp versin meyveleri beraber yersiniz böylece organik bağ oluşmaz
  • Türkmen Türkmen 10 dk önce
    Şart mi fark mi çarkmibizde seyrediyoruz bakalım bu milleti yine kandirabilecekmisiniz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde zam
  1. Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş..
  2. Irak'ta flaş gelişme: Bağdat Valisi..
  3. İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını..
  4. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
  5. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
  6. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
  7. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
  8. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
  9. Bir tepki de Saadet'ten geldi!
  10. EYT erken emeklilikten kimler..
  11. Boeing 789 yolcu uçağı İran’a acil..
  12. Almanya'dan Avrupa'ya 'Türkiye'..
  13. Beşiktaş'ı sarsan gelişme! İlk..
  14. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
  15. Trabzon'da sağanak etkili oldu
  16. Liverpool rekor peşinde! İşte, 59..
  17. Rusya'dan ABD'ye protesto notası
  18. Af yasası ceza indirimi son dakika 2019
  19. Milli maç ne zaman saat kaçta? Türkiye..
  20. Pastırma sıcakları ne zaman..
  21. 29 Ekim ne zaman? Bu sene..
  22. Oruç bu sene ne zaman başlayacak? 2020..
  23. Fatih Erbakan'dan CHP'ye 'sakal..
  24. EYT’de son durum ne? Kademeli erken..
  25. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı..
  26. 1 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı!
  27. Muvazzaf subay alımı başvuruları ne..
  28. Tunceli'de 2 PKK'lı etkisiz hale..
  29. Hollanda'nın ismi resmen değişti!..
  30. Gözyaşları içinde toprağa verildi
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu