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İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin kayyım atanan belediyelere destek amacıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den talep ettiği randevuya 7 gündür cevap verilmedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:24
İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine destek için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden randevu talep etmişti. CHP ve Saadet Partisi ile görüşen Temelli, 7 gündür İYİ Parti ile görüşemedi. 

Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP heyetinin randevu talebine bugüne kadar olumlu yada olumsuz bir yanıt vermekten çekinmesinin nedeni tabandaki, "PKK’ya selam duranlarla, teröre destek verenlerle görüşemezsiniz" tepkisinin olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:24
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. İYİ Parti
  5. HDP
  6. Meral Akşener
  7. Sezai Temelli
  8. PKK

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