İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine destek için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden randevu talep etmişti. CHP ve Saadet Partisi ile görüşen Temelli, 7 gündür İYİ Parti ile görüşemedi.

Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP heyetinin randevu talebine bugüne kadar olumlu yada olumsuz bir yanıt vermekten çekinmesinin nedeni tabandaki, "PKK’ya selam duranlarla, teröre destek verenlerle görüşemezsiniz" tepkisinin olduğu belirtildi.