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İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Giresun belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Giresun belediye başkan adayları, İYİ Şebinkarahisar belediye başkan adayı, İYİ Parti Alucra belediye başkan adayı, Bulancak İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Piraziz belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:27
İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Giresun belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Giresun belediye başkan adayları, İYİ Şebinkarahisar belediye başkan adayı, İYİ Parti Alucra belediye başkan adayı, Bulancak İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Piraziz belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti'nin Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu.

Giresun 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kerim Aksu % 46.3

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39.1

MHP adayı Orhan Erzurum % 11.9

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:27
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019
  8. İYİ Parti Giresun belediye başkan adayları
  9. İYİ Şebinkarahisar belediye başkan adayı
  10. İYİ Parti Alucra belediye başkan adayı
  11. Bulancak İYİ Parti belediye başkan adayı
  12. İYİ Parti Piraziz belediye başkan adayı

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