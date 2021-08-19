İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme bomba gibi düşen '28 Şubat' videosu!

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28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cuntacıların kararları için, "Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak." şeklinde açıklama yaptığı videosu sosyal medyaya damga vurdu.

32. Gün programında gazeteci Mehmed Ali Birand'a dönemin içişleri bakanı olarak röportaj veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya çıkan görüntüleri büyük ses getirdi.

"Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanacağına gönülden inanıyorum" diyen Akşener, Birand'ın "Uygulanmazsa hükümeti bırakır mısınız?' şeklindeki soruya verdiği cevapla şoke etti.

Akşener: Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak

Günümüzde 28 Şubat darbesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla cuntacıların karşısında olduğunu iddia eden Akşener şu ifadeleri kullandı:

Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak. Kıyafet yasası da uygulanacak. Göreceksiniz.

Alpay Özalan tepki gösterdi

Akşener'in 28 Şubat kararlarını uygulayacağını söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan İYİ Parti liderine tepki gösterdi.

Özalan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden Meral Akşener'in, 28 Şubat kararları için "Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak." dediği görüntüler... Utanmadan bir de "Darbecilere kafa tutan Demir Leydi" rolü yapıyor. Hadi oradan!