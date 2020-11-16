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Siyaset İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk açıklaması

FETÖ ve HDP çıkışlarının ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ve aynı gün istifa eden İsmail Koncuk'la ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üzgün olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:54:00 -

Ümit Özdağ'ın ihracı ve hemen ardından İsmail Koncuk'un istifasıyla partide depremi yaşayan İyi Parti Lideri Meral Akşener, üzgün olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İyi Parti Genel Merkezi'nde Davutoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikiliye, sorular yöneltildi.

Akşener'den ihraç ve istifaya ilk açıklama

İstifalar ve ihraçlarla gündeme gelen İyi Parti'nin Lideri Meral Akşener'e, milletvekillerine yönelik soru iletildi.

Ümit Özdağ'ın da partiden ihracına ilişkin bir açıklama yapan Meral Akşener, "Keşke böyle olmasaydı, ama Sayın Özdağ'ın beni, partimizi, başkanlık divanının neredeyse yarısını itham altında bırakan söylemleri nedeniyle, merkez disiplin kurulu ihraç kararını verdi." dedi.



Akşener, herhangi bi milleltvekilinin dışında, en alt kademeden bir üyenin de kendileriyle yolunu ayırmasına üzüldüklerini ifade etti.

Akşener açıklamasında; "Sayımız 36’ya düştü. Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın normal bir üyemizin dahi istifa etmesi son derece bizi üzen bir durumdur. İstifa ile ilgili bir irade beyanında bulunmuş bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hüsnü

Meral MHP yi bölmek için ortaya atılmış bir truva atıdır.
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