İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de soruları yanıtladı:

TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik sözlerini, "Sayın Kavuncu bugün Sayın Özdağ'ın sözlerini, iddialarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz." diye değerlendirdi.

Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Özdağ'ın Kavuncu hakkında FETÖ'cü olduğu yönünde imaları olduğunu belirterek değerlendirmesini sorması üzerine Akşener, "Sayın Buğra Kavuncu bugün Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, sizin deyiminizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz." dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Fakat arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Sayın Bülent Turan'ın, AK Parti Grup Başkanvekilinin ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar, kusurlar elbette oluyor. Ama büyük bir dikkatle demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi, istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü hepimiz, bende dahil çok otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Nefes almanın patronun iznine tabi olduğu sistemlerden geliyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğuna ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum. Bu konuda da direnmeye, demokrasiyi içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim. Bunu daha önce de defalarca paylaştım.

Ama ben Meral Akşener olarak Doğru Yol Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım bir dönemde, o dönemde 43 milletvekili Doğru Yol Partisinden hangi şartlarda nasıl ayrılmıştı, onu biliyorum ve sonra onun Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Şimdi ilginç olanı ben hem Sayın Çıray'ın hem Sayın Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto yapma eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir iştiyakla büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997'lerde, 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz, partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kışkışlığını, her zaman onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma."

Bir gazetecinin, "Özdağ, partinin HDP ile yakınlaştığını söyledi." şeklindeki ifadesi üzerine ise Akşener, "O çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen." karşılığını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İYİParti'de kim FETÖ'cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce 'İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak' demiştik. Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" ifadelerine yer vermişti.



