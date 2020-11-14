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Siyaset İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'oy tahminiyle' vites küçülttü!
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'oy tahminiyle' vites küçülttü!

FETÖ ve parti içi yaşanan anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, 2018'de oy tahminini yüzde 22 olarak açıklarken bugün yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi. Öte yandan önceki seçimlerde yüzde 10 alan Akşener'in bu seçimlerde yüzde 6-7 aralığında alacağı tahminleri yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:03:00 -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'oy tahminiyle' vites küçülttü!

Yeniakit.com.tr

Büyük umutlarla çıktığı yolda FETÖ ve parti içinde yaşanan skandallarla sık sık gündeme gelen İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin oy oranlarıyla ilgili küçültmeye gitti. 2018 seçimleri öncesinde oylarının yüzde 22 olduğunu söylemesine rağmen seçimlerde yüzde 10 alan Akşener, şimdi de oylarının yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi. Daha önceki yanılgısı üzerinden analizi değerlendirilen Akşener’in, seçimlerde yüzde 6-7 alacağı tahminleri yapıldı.

İYİ Parti skandalları bitmiyor

Millete yaptığı büyük vaatlerle 2017 yılında kurulan İYİ Parti, parti içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ skandallarıyla gündemi sık sık meşgul ediyor. Kurultay’da ortaya çıkan ‘seçilmeyecekler listesi’ kriziyle patlak veren parti içindeki kriz, partililerin genel merkezi basmasıyla daha ileri boyutlara ulaştı.

Genel merkezi basan listedeki isimlerin, diğer partililer tarafından tekme tokat dışarı atılmasının ardından olay, içinden çıkılmaz hal almıştı. Kısa bir süre sonra parti başka bir skandalla gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıklamıştı . Bu açıklamaların ardından Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatılırken bu durum partinin içler acısı durumunu da ortaya koydu.

Meral Akşener'in oy tutarsızlığı

Kendisine oy verenlerin güvenini büyük oranda yitiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oy oranlarıyla ilgili halkı kandırmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Meral Akşener, 2018 seçimleri öncesinde oy oranlarının yüzde 22 olduğunu söylemiş ancak yapılan seçimlerde yüzde 10 almıştı. Akşener bugün yaptığı açıklamada partisinin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu söyledi. Önceki seçimlerde tutarsızlığı ortaya çıkan Akşener’in bu tahmininin ise inandırıcılığını yitirdi.

Akşener’in yüzde 14-15 bandında oy oranının olduğunu söylemesi önceki açıklamalarıyla kıyaslandığında yüzde 6-7 aralığında olacağı tahminlerini yaptırdı.

 

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Yorumlar

ahmet

akit ne yaparsan yap ak parti gidici  
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Aydın

Memleketi teslim edecez de yönetecek! Sen saf olabilirsin ama halk değil!
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